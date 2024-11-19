كتبت- منال المصري:

يبدأ المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي المصري- طرح 30% من إجمالي رأس ماله بالبورصة المصرية للطرح الخاص والعام بداية من غدٍ الأربعاء لتبدأ الحكومة بذلك استئناف برنامج الطروحات مجددا.

يدخل المصرف المتحد ضمن 3 بنوك في قائمة الـ 32 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف من خلاله بيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لسد فجوة النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ويضم برنامج الطروحات 3 بنوك هي العربي الأفريقي الدولي والقاهرة بجانب المصرف المتحد، بخلاف سعي الحكومة للتخارج من حصتها ببنك الإسكندرية البالغة 20%.

أهم 13 معلومة حول طرح المصرف المتحد بالبورصة بداية من غدٍ.

- المصرف المتحد مملوك للبنك المركزي المصري بنسبة 99.9%.

- تم إنشاء المصرف المتحد في 2006 من خلال دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.

- يسعى المركزي إلى بيع المصرف لوجود سبب قانوني يمنع امتلاكه بنكا بصفته رقيبا على كافة البنوك.

- رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد تقدر بقيمة 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم.

- يطرح المصرف المتحد مبدئيا 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة ( قابلة للزيادة).

- سعر السهم بحده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين عام وخاص.

- بدء الاكتتاب في الطرح الخاص بداية من غد ولمدة 5 أيام.

- بدء الاكتتاب في الطرح العام من الأربعاء المقبل حتى 3 ديسمبر.

- الشريحة الأولى للطرح الخاص 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.

- الشريحة الثانية الطرح العام عدد 16.5 مليون سهم بما تعادل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

-ا لحصيلة المستهدفة من طرح المصرف المتحد تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه.

- يقدم المصرف المتحد منتجاته بالنظام التقليدي وجزء آخر وفق الشريعة الإسلامية.

- يضم المصرف المتحد شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي.