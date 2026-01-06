إعلان

مادورو ليس الأول.. 13 رئيسًا دخلوا قفص الاتهام في القرن الـ21

كتب : مصراوي

01:15 ص 06/01/2026

live

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيسًا دخلوا قفص الاتهام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)
أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026