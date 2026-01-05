إعلان

سر اختيار "عين شمس" لبدء تعقيم وتطعيم كلاب الشوارع

كتب : مصراوي

11:44 م 05/01/2026

masrawy news02

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطعيم كلاب الشوارع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
حوادث وقضايا

دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026