كشف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، بدء مرحلة التقديم المبكر بتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2026-2027 خلال شهر مايو الجاري.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة الأهلية، في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المقرر أن يكون التقديم أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وقال "عبدالصادق"، إن الكليات المتاحة في العام الجامعي الجديد هي كلية الهندسة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية الطب، كلية الطب البيطري، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الإدارة، كلية الإعلام، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح أنه تم تأسيس جامعة القاهرة الأهلية بهدف تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تتميز الجامعة بكوادر أكاديمية متميزة ومرافق تعليمية متطورة تواكب أحدث التقنيات في مجال التعليم العالي.

وتقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج في تخصصات الهندسة والطب والصيدلة وإدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات والسياسة والاقتصاد والقانون.

وأكد رئيس الجامعة، أن رؤيتهم أن نكون رائدين في مجال التعليم الأهلي على مستوى المنطقة، ورسالتهم تقديم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر ويخرج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

اقرأ أيضا:

