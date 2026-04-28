معهد الأورام يُحذر المرضى: الأعشاب ليست علاجًا للسرطان

كتب : عمر صبري

10:25 م 28/04/2026

المعهد القومي للأورام

نشر المعهد القومي للأورام منشورًا توعويًا جديدًا بعنوان: "السرطان مش خرافة.. وعلاجه مش وصفة"، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة انتشرت مفاهيم خطيرة تفيد بأن الأعشاب يمكن أن تعالج السرطان، وأن الأنظمة الغذائية القاسية تغني عن العلاج، أو أن منع أطعمة مفيدة يساعد على الشفاء.

وأكد المعهد أن الحقيقة العلمية تتمثل في أن الغذاء الصحي يدعم الجسم لكنه ليس بديلًا عن العلاج، وأن علاج السرطان يتم من خلال خطة طبية متكاملة (دوائية – جراحية – إشعاعية – مناعية)، مع اختلاف الخطة العلاجية من حالة لأخرى تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأشار إلى أن تأخير العلاج الصحيح بسبب معلومات غير دقيقة قد يقلل فرص الشفاء.

واختتم برسالة موجهة للمرضى وأسرهم: ضرورة الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، واستشارة الفريق الطبي دائمًا، مؤكدًا أن العلاج الصحيح قد يكون صعبًا لكنه الطريق الحقيقي للشفاء.

