وقّع الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارك سميث، رئيس جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، اتفاقية تعاون أكاديمي بين الجانبين، وذلك لإطلاق مسار تعليمي مشترك يتيح لطلاب كلية الهندسة استكمال دراستهم والحصول على درجة الماجستير من جامعة ساوثهامبتون.

تجربة تعليمية متكاملة

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن توقيع الإتفاقية تم افتراضيًا عبر الإنترنت، مؤكدًا أن هذا التعاون يستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل العالمي.

وأشار إلى استراتيجية الجامعة نحو تدويل التعليم وتعزيز حضورها الأكاديمي عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، فضلًا عن توفير مسارات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

مميزات برنامج الماجستير

ووفقًا لجامعة الإسكندرية يوفر البرنامج الجديد مميزات عديدة تشمل، الحصول على درجة ماجستير من جامعة ساوثهامبتون، وبرامج تعليمية وبحثية متقدمة وفق المعايير الدولية، وتعزيز فرص التوظيف محليًا ودوليًا.

كما يوفر البرنامج الدراسة في بيئة أكاديمية دولية متميزة، ودعم التعاون البحثي والتطبيقي بين الجامعتين.