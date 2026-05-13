أوضحت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أنها تختص بمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات الممنوحة من جامعات ومؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

وأكدت لجنة المعادلات، عبر موقعها الإلكتروني، وبشكل حاسم، أنها لا تنظر فى معادلة شهادات الخبرة أو شهادات التدريب المهنى ومستوياته أو دورات اللغات الاجنبية وشهادات قياس مستوى اتقانها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

