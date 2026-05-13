رد حاسم من الأعلى للجامعات بشأن اعتماد شهادات الخبرة أو التدريب المهني

كتب : عمر صبري

08:26 م 13/05/2026

وزارة التعليم العالي

أوضحت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أنها تختص بمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات الممنوحة من جامعات ومؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

وأكدت لجنة المعادلات، عبر موقعها الإلكتروني، وبشكل حاسم، أنها لا تنظر فى معادلة شهادات الخبرة أو شهادات التدريب المهنى ومستوياته أو دورات اللغات الاجنبية وشهادات قياس مستوى اتقانها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

لجنة المعادلات المجلس الأعلى للجامعات معادلة شهادة خبرة معادلة دبلومات معادلة تدريب مهني

