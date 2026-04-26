أسدلت جامعة العاصمة الستار على منافسات مسابقة “عباقرة جامعة العاصمة”، والتي توّجت بفوز فريق كلية الطب بالمركز الأول، بعد منافسات قوية شهدتها المرحلة النهائية، وسط حضور طلابي لافت وأجواء احتفالية عكست روح التحدي والانتماء داخل الحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت المواجهات النهائية على مستوى عالٍ من التحدي، حيث أظهرت الفرق المتأهلة قدرات متميزة في سرعة البديهة ودقة الإجابة والعمل الجماعي، ما عكس حجم الجهد المبذول خلال مراحل المسابقة المختلفة.

وأكد أن “عباقرة جامعة العاصمة” لم تعد مجرد مسابقة، بل منصة حقيقية لاكتشاف وصقل العقول الواعدة داخل الجامعة.

وبرز خلال المنافسات الدور المحوري للجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس، حيث شارك الدكتور عادل حسين أبو زيد، والدكتور إلهامي صباح، والدكتور خالد عبد العظيم، والدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، في تقييم أداء الفرق وفق معايير دقيقة شملت دقة الإجابات وسرعة التفاعل وروح الفريق. كما ساهمت لجنة إعداد الأسئلة، برئاسة الدكتور أحمد محمد يوسف، وعضوية الدكتور هلال أحمد سليمان، في تقديم محتوى علمي متوازن يعكس تنوع المعارف ويقيس قدرات الطلاب بشكل احترافي.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن تتويج فريق كلية الطب بالمركز الأول، فيما جاء فريق كلية الهندسة بالمطرية في المركز الأول مكرر وحصد فريق كلية الصيدلة المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثاني مكرر كلية الآداب، تلاها في المركز الثالث كلية الفنون التطبيقية، وحلت كلية التمريض في المركز الثالث مكرر وذلك بعد منافسات قوية عكست تميز الفرق المشاركة وتنوع قدراتها المعرفية.

وشهدت الفعاليات متابعة دقيقة من قيادات الجامعة، حيث أُقيمت تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الأسر والاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي منسق مشروع عباقرة جامعة العاصمة، بما ساهم في خروج الحدث بصورة تنظيمية مشرفة تليق باسم الجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن ختام المسابقة بهذا المستوى يعكس نجاح رؤية الجامعة في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن ما شهده من أداء متميز خلال النهائيات يؤكد أن الجامعة تمتلك طاقات طلابية قادرة على المنافسة في مختلف المحافل، مضيفًا أن “عباقرة جامعة العاصمة” تمثل نموذجًا عمليًا لدمج المعرفة بالمهارة، وإعداد كوادر شبابية واعية تمتلك أدوات التفكير والتحليل وصناعة القرار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أن المسابقة تعكس أحد أهم أدوار الأنشطة الطلابية في تنمية وعي الطلاب وتعزيز روح الانتماء لديهم، مؤكدًا أن ما تحقق من تفاعل كبير ومشاركة متميزة يعكس نجاح الجامعة في تقديم تجربة طلابية ثرية تجمع بين التنافس الشريف والتعلم التفاعلي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وتحمل المسئولية.