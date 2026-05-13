أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب القومي في إنقاذ حياة مريضة في العقد الرابع من عمرها، باستخدام نظام (Lightning 12 Indigo System)، وهو أحدث المنظومات العالمية لشفط الجلطات.

وبحسب بيان للهيئة، كانت المريضة في حالة شديدة الخطورة ناتجة عن جلطة حادة بالشريان الرئوي، والتي أدت إلى انخفاض حاد ومفاجئ في نسبة الأكسجين بالدم وهبوط شديد في ضغط الدم، مما وضع حياتها على المحك. وكانت المريضة قد عانت مؤخرًا من جلطة بالمخ أدت إلى شلل بالجانب الأيسر، مما جعل التدخل الجراحي أو التقليدي يحمل مخاطر جسيمة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، أنه بمجرد حضور الحالة تم استدعاء فريق الشريان الرئوي والجلطات الرئوية بقيادة الدكتور أحمد عبد العزيز، وقرر الفريق إجراء "قسطرة إنقاذ حياة" باستخدام تقنية الشفط الميكانيكي للجلطات بنظام (Lightning 12 Indigo System)، وهي تقنية متطورة للغاية تُستخدم لأول مرة في المستشفيات الحكومية المصرية، وتعتمد على الشفط الميكانيكي الدقيق للجلطات دون الحاجة إلى تدخلات جراحية كبرى.

وشهدت حالة المريضة تحسنًا ملحوظًا ومباشرًا فور الانتهاء من الإجراء الطبي، حيث استعادت مستويات الأكسجين وضغط الدم طبيعتهما، وتقرر خروجها إلى منزلها بسلام بعد 48 ساعة فقط من الإجراء دون أي مضاعفات تُذكر.

وأكدت الهيئة أن التكلفة الإجمالية للإجراء الطبي الذي خضعت له المريضة تتجاوز 450000 جنيه مصري، وتم إجراء العملية بالمجان تمامًا، حيث لم تتحمل المريضة أية أعباء مادية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتقديم أحدث الخدمات الطبية العالمية للمواطن المصري بالمجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالتطوير المستمر للخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمرضى، والدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.