3 ملايين جنيه تمويل بحثي من هيئة تمويل العلوم.. كيف تحصل عليها؟

كتب : عمر صبري

04:30 ص 13/05/2026

الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي

حددت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF أخر موعد لفتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف لعام 2026، بهدف دعم مشروعات بحثية مشتركة تسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين دول البريكس، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار دعم التعاون العلمي الدولي وتعزيز الشراكات البحثية بين دول مجموعة البريكس.

ويتعين على الباحث الرئيسي المصري تقديم النموذج الموحد (JAF)، والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 20 يونيو 2026 على الموقع الإلكتروني للهيئة اضغط هنا.

ويستهدف البرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، والتي تشمل: الموارد المائية، والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والصحة والتكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي، والغذاء، وعلوم المواد، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للجانب المصري في المشروع، ولمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويشترط البرنامج أن يضم التحالف البحثي شركاء من ثلاث دول على الأقل من دول البريكس، مع الالتزام بقواعد التمويل الوطنية الخاصة بكل جهة داعمة، على أن يتم التقديم من خلال منصة BRICS الدولية، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم الوطنية لدى الهيئة.

ويجب على الفريق الدولي المشترك تقديم النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه 16 يونيو 2026 – الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية اضغط هنا.

وللاطلاع على تفاصيل التقدم وتحميل المستندات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج اضغط هنا
⁠، ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اضغط هنا.

