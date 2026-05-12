تنسيق 2026| الأعلى للجامعات يعادل 3 درجات بجامعة كازان بالقاهرة بينها الطب

كتب : عمر صبري

10:59 م 12/05/2026

وزارة التعليم العالي

أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في الطب العام، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة في جمهوريه مصر العربية.

يأتي ذلك قبل انطلاق تنسيق الجامعات للعام الأكاديمي 2026 - 2027 وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في طب الأسنان، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم و الأسنان في جمهوريه مصر العربية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في الصيدلة، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس في الصيدلة في جمهوريه مصر العربية.

