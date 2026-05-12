أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في الطب العام، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة في جمهوريه مصر العربية.

يأتي ذلك قبل انطلاق تنسيق الجامعات للعام الأكاديمي 2026 - 2027 وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في طب الأسنان، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم و الأسنان في جمهوريه مصر العربية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمعادلة درجة بكالوريوس في الصيدلة، التي تمنحها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس في الصيدلة في جمهوريه مصر العربية.



