تابع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الخطوات التنفيذية الأخيرة بمشروع مبنى العيادات الخارجية الجديد، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة رافقه فيها الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور نها شاهين مدير مستشفى المنيل القبلي، وبحضور المهندس ماهر جابر إسماعيل مدير الإدارة الهندسية والمسؤول عن التنفيذ.

وشملت الجولة مراجعة دقيقة لمعدلات الأداء في كافة طوابق المبنى، مع التركيز بشكل خاص على تجهيزات الدورين الثالث والرابع المخصصين لمبنى الأبحاث العلمية، والتي يتم إعدادها لتكون حاضنة متطورة للدراسات الطبية المتقدمة.

تضمنت المعاينة الميدانية تحديد الموقع النهائي لإنشاء محطة الكهرباء الخاصة بالعيادات، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير تغذية كهربائية مستقلة ومؤمنة بالكامل لضمان استمرارية العمل بالأجهزة الطبية الحساسة، كما جرى التنبيه المشدد على سرعة الانتهاء من تركيبات شبكة الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر والتحكم الذكي، لضمان مطابقة المبنى لأحدث أكواد السلامة والحماية المدنية العالمية.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام صلاح عن أن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني المسبق للعيادات الحالية تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لرقمنة الخدمات الطبية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم تدفقات المرضى داخل العيادات الجديده، مما يسهم في القضاء على التكدس وتوفير وقت وجهد المواطنين من خلال نظام ذكي يربط بين المريض والخدمة المطلوبة بدقة عالية.

وأكد صلاح خلال لقائه بالفريق الهندسي أن المشروع يسير وفق جدول زمني مضغوط يستهدف التشغيل الفعلي خلال أشهر معدودة من الآن، مشيراً إلى أن هذا الصرح يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث يجب أن يجمع بين حداثة التصميم الإنشائي وتكامل البنية التحتية والبحثية، مما يعزز من كفاءة مستشفيات جامعة القاهرة كمنظومة طبية متكاملة تقود قاطرة التطوير في مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني أن مبنى العيادات الخارجية الجديد صُمم ليكون نموذجاً في تيسير الخدمة الطبية، حيث سيسهم بشكل مباشر في استيعاب الكثافات البشرية اليومية وتوفير سبل الراحة للمرضى المترددين، مشيراً إلى أن إدارة المستشفيات تعمل بالتوازي مع المسار الإنشائي على إعداد الكوادر الإدارية والفنية لتشغيل المبنى بأحدث النظم الذكية فور استلامه، تنفيذآ لما جاء ضمن الخطه الاستراتيجية التي وضعها عميد الكليه فور الانتهاء بما يضمن تقديم رعاية صحية تليق بمكانة قصر العيني وتلبي طموحات الموطنين.

إقرأ أيضا

مواعيد ورابط التقديمم في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 جامعة القاهرة

صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه