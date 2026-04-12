أعلنت جامعة القاهرة فتح باب المشاركة في مؤتمرها الدولي الرائد CU-AI Nexus 2026، والمقرر انعقاده يومي 24 و25 أكتوبر 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك في نسخته الثانية التي تأتي استكمالًا للنسخة الأولى عام 2025، بمشاركة تجاوزت 21 ألف مشارك وأكثر من 300 جلسة علمية.

ويُمثل المؤتمر منصة دولية متقدمة لطرح أعمق النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يتضمن برنامجًا علميًا ثريًا يشمل 12 جلسة متخصصة تجمع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية، لمناقشة قضايا محورية، من بينها: الذكاء الاصطناعي السيادي، وحوكمة الأنظمة المستقلة، والذكاء الاصطناعي الوكيل، إلى جانب استشراف آفاق الحوسبة الكمومية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والتعليم.

كما تتناول الجلسات نماذج تطبيقية وتجارب ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، وسبل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودور البرمجيات مفتوحة المصدر في تعزيز الابتكار التشاركي، بما يتيح رؤية متكاملة حول مستقبل هذه التكنولوجيا وتأثيراتها على المجتمعات.

ولا يقتصر المؤتمر على كونه فعالية أكاديمية، بل يُجسد التزامًا وطنيًا بدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر في مشهد الذكاء الاصطناعي عالميًا، من خلال الربط بين البحث العلمي والتطبيقات العملية.

ويرتكز المؤتمر على ستة محاور استراتيجية تشمل: السياسات والاستراتيجيات، وريادة الأعمال والصناعة، والبحث التطبيقي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعليم وبناء القدرات، والتعاون الدولي والإقليمي.

دعوة مفتوحة للمشاركة الدولية

يفتح المؤتمر أبوابه أمام الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتقديم أوراقهم العلمية ضمن أربعة مسارات رئيسية، وهي أسس وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، التحول الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي المسئول.

وسيتم نشر الملخصات المقبولة في مجلة Journal of Advanced Research (JAR) ضمن إصدار خاص بالمؤتمر.

كما يرحب المؤتمر بمقترحات الجلسات وورش العمل من قادة الصناعة وصناع القرار والباحثين، إلى جانب إتاحة فرص متميزة للطلاب من خلال هاكاثون تنافسي ومعرض لمشروعات التخرج. وتُدعى الشركات والمؤسسات الناشئة للمشاركة كمتحدثين أو رعاة، بما يعزز فرص التواصل مع مجتمع البحث والاستثمار.

المواعيد الرئيسية للتقديم

وأوضحت جامعة القاهرة أن 30 مايو 2026 آخر موعد لتقديم مقترحات المتحدثين، 1 يونيو 2026 آخر موعد للتسجيل في هاكاثون الطلاب، 6 يونيو 2026 آخر موعد لتقديم البحوث العلمية، 15 أغسطس 2026 آخر موعد لتقديم مشروعات التخرج.

وللاطلاع على تفاصيل المشاركة ومعايير التقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر اضغط هنا. ainexus26.cu.edu.eg، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال المسارات التالية:

الباحثون اضغط هنا.

المتحدثون اضغط هنا.

الطلاب اضغط هنا.

الشركات والمؤسسات اضغط هنا.

