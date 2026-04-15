ترامب: جاري فتح مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

01:56 م 15/04/2026 تعديل في 02:01 م

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن العلاقات الأمريكية مع الدول التي لم تستجب لطلبات واشنطن “لن تعود كما كانت في السابق".

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يحقق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن رد فعل طهران جاء "مذهلاً للغاية" ويفوق توقعاته، وفي رده على سؤال بشأن مدى رضاه عن رد الفعل الإيراني، قال: "بصراحة، كان الأمر لافتاً للغاية، كنت أتوقع حدوث ذلك، لكن ما جرى يبدو أقوى مما كان عليه من قبل".

وأضاف أن التطورات لا تزال مفتوحة على عدة احتمالات، مشدداً على أن "المهم في النهاية هو النتيجة النهائية وما ستؤول إليه الأمور".

مضيق هرمز الحصار الأمريكي على إيران دونالد ترامب إيران وأمريكا حرب إيران

