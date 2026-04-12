زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وذلك وسط أجواء يسودها الود والمحبة.

وكان في استقباله كل من نيافة الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، ونيافة الأنبا مينا أسقف عام قطاع برج العرب والعامرية، والقمص إبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة عن خالص تمنياته بأن تُعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وجميع أبناء الوطن بالخير والمحبة والسلام، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

وأشار الوزير إلى أن هذه المناسبات الدينية والوطنية تجسد روح الوحدة والتلاحم التي تميز نسيج الشعب المصري، وتؤكد عمق روابط المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يرسخ دائمًا قيم المواطنة والتسامح والتعايش.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التآخي الوطني، حيث يجتمع أبناؤها على قلب رجل واحد في جميع المناسبات، بما يعكس قوة الدولة المصرية وتماسك مجتمعها، مؤكدًا أن هذه المناسبات تدعو إلى المحبة والسلام، وهي قيم إنسانية ووطنية يحرص الجميع على ترسيخها في المجتمع.

