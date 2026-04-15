فرصة نشر علمي بدون مصاريف في مجلة طبية حتى نهاية مايو 2026

كتب : عمر صبري

03:00 ص 15/04/2026

مبادرة مميزة لدعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي

أعلنت مجلة Veterinary Medical Journal-Giza مبادرة لدعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي، حيث تقرر إتاحة نشر الأبحاث بإعفاء كامل من مصاريف النشر الخاصة بالمجلة بداية من مارس ٢٠٢٦ حتى ٣١ مايو ٢٠٢٦.

ودعت المجلة جميع الباحثين والمهتمين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة لنشر أبحاثهم العلمية في مجلة VMJ-G والمساهمة في إثراء المعرفة العلمية.

وأكدت على إمكانية استقبال الأبحاث العلمية المتميزة وفق ضوابط النشر المعتمدة بالمجلة، ولمزيد من المعلومات أو إرسال الأبحاث يرجى التواصل عبر بريد المجلة / رابط الموقع اضغط هنا.

Veterinary Medical Journal دعم الباحثين مصاريف النشر وزارة التعليم العالي

