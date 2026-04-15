أرني سلوت: "نخسر صلاح نهاية الموسم في صفقة انتقال حر"

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن رحيل الدولي المصري محمد صلاح، في صفقة انتقال حر.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، في بيان رسمي، رحيله عن ليفربول بالمجان في نهاية الموسم الحالي، لم يتبقى له سو 6 مباريات مع الريدز.

سلوت يتحدث عن رحيل محمد

قال سلوت في تصريحات عقب هزيمة ليفربول من باريس سان جيرمان: "أعتقد أن الكثير يقال مؤخراً، وربما من قبل العديد من الأشخاص أيضاً خلال هذا العام، أن النادي يمر بمرحلة انتقالية، لقد بعنا من ثمانية إلى عشرة لاعبين لاسترداد الأموال اللازمة للتعاقد مع أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين موهوبين وجيدين للغاية."

وأضاف: "الآن نخسر صلاح وأندي روبرتسون في صفقة انتقال حر كما خسرنا ترينت ألكسندر-أرنولد في صفقة انتقال حر، وهذا النموذج للنادي يعني أنه يتعين علينا البيع عادةً للشراء، إنه تحدٍ كبير، لقد كان كذلك بالفعل في الموسم الماضي، وسيكون تحديًا مرة أخرى في الصيف."

وأوضح: "لكن هذا النادي أثبت أيضاً مرات عديدة أن هذا النموذج ناجح ويمكننا أن نحقق نجاحاً كبيراً بهذا النموذج، وأعتقد أننا وقعنا، كما رأيتم اليوم، مع لاعبين جيدين وموهوبين للغاية، دعونا نأمل أن يكونوا جميعًا لائقين بدنيًا قبل انطلاق موسمهم الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم سلوت: "كما قلت مرارًا وتكرارًا، يبدو المستقبل جيدًا حقًا، خاصة إذا تمكنا من إبرام بعض الصفقات الجيدة بعد رحيل عدد من اللاعبين الجيدين هذا الصيف."

وخرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 2-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مما منحه هزيمة إجمالية بنتيجة 4-0.

