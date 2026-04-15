المستندات والأوراق المطلوبة لفتح ملف تأمين صحي بمعهد الأورام

كتب : عمر صبري

12:20 م 15/04/2026

المعهد القومي للأورام

حدد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، المستندات المطلوبة لفتح ملف أول مرة تأمين صحي كبار.

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح ملف تأمين صحي بمعهد الأورام

تضمنت الأوراق المطلوبة المطلوبة لفتح ملف تأمين صحي بمعهد الأورام، أصل خطاب التحويل من التأمين الصحي + ٣ صور، ٣ صور بطاقة الرقم القومي سارية، ٣ صور من بطاقة التأمين الصحي.

كما حدد معهد الأورام، المستندات المطلوبة لفتح ملف أول مرة - للأطفال، والذي يتضمن أصل خطاب التحويل من التأمين الصحي + ٣ صور، ٣ صور بطاقة الرقم القومي سارية للأب أو الأم، ٣ صور من كارنيه التأمين الصحي، ٣ صور من كراسة التأمين البطاقة العلاجية، ٣ صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

وأكد المعهد القومي للأورام أنه سيتم الاحتفاظ بأكثر من صورة من خطاب التحويل من التأمين الصحي عند صرف الأدوية أو عمل التحاليل، ثم التوجه إلى شباك ٤ بالعيادات الخارجية لتسليم المستندات.

أرني سلوت: "نخسر صلاح نهاية الموسم في صفقة انتقال حر"
