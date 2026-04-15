حدد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، المستندات المطلوبة لفتح ملف أول مرة تأمين صحي كبار.

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح ملف تأمين صحي بمعهد الأورام

تضمنت الأوراق المطلوبة المطلوبة لفتح ملف تأمين صحي بمعهد الأورام، أصل خطاب التحويل من التأمين الصحي + ٣ صور، ٣ صور بطاقة الرقم القومي سارية، ٣ صور من بطاقة التأمين الصحي.

كما حدد معهد الأورام، المستندات المطلوبة لفتح ملف أول مرة - للأطفال، والذي يتضمن أصل خطاب التحويل من التأمين الصحي + ٣ صور، ٣ صور بطاقة الرقم القومي سارية للأب أو الأم، ٣ صور من كارنيه التأمين الصحي، ٣ صور من كراسة التأمين البطاقة العلاجية، ٣ صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

وأكد المعهد القومي للأورام أنه سيتم الاحتفاظ بأكثر من صورة من خطاب التحويل من التأمين الصحي عند صرف الأدوية أو عمل التحاليل، ثم التوجه إلى شباك ٤ بالعيادات الخارجية لتسليم المستندات.

إقرأ أيضا

مواعيد ورابط التقديمم في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 جامعة القاهرة



صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه