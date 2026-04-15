أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق، نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتغيير وصلة ومحبس قطر 800 مم على الخط الرئيسي المغذي لخزان مايو.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيؤثر على مناطق المشروع الأمريكي بحلوان، ومناطق أخرى بالمرحلتين الأولى والثالثة، بالإضافة إلى ضعف المياه في منطقة أطلس بحلوان، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، وحتى الساعة السابعة صباح نفس اليوم، لمدة 6 ساعات.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات وكافة الجهات الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الخط الساخن 125 أو من خلال خدمة الواتساب.

وأكدت الشركة الدفع بكافة المعدات والفرق الفنية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي، معربة عن أسفها عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا الانقطاع، الذي يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.