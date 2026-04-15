ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة، وكلاء الكليات، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي بمختلف كليات الجامعة.

وناقش الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال الاجتماع، مع وكلاء الكليات مستجدات عمل لجنة تطوير البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية التفكير في استحداث البرامج الأكاديمية الجديدة التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتستجيب لمتطلبات الوظائف المستقبلية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة.

كما أكد على الدور المحوري لوكلاء الكليات في رصد هذه الاحتياجات من خلال التواصل مع جهات التوظيف وسوق العمل، والعمل على ترجمتها إلى برامج دراسية مرنة وحديثة، إلى جانب دعم الأنشطة التدريبية والتطبيقية التي تعزز من جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل الجامعات، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الكليات والوحدات بالضوابط المنظمة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ودعم جهود الدولة في هذا الإطار

كذلك استعرض رئيس الجامعة أوجه التعاون المثمر مع جامعة القاهرة الأهلية ومستجدات التوسع في فروع جامعة القاهرة بالخارج.

كما أكد على أهمية التفاعل الإيجابي للطلاب مع منصة أثر، مشددًا على ضرورة قيام وكلاء الكليات بحث الطلاب على المشاركة الفعالة بها، لما تمثله من أداة مهمة في بناء شخصياتهم، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية تجاه المجتمع، وتمنحهم تجربة التسجيل الفوري للأنشطة المجتمعية المختلفة مثل القوافل التنموية الشاملة، وحملات التبرع بالدم، والحفاظ على البيئة والتشجير، ومكافحة الادمان وتعاطي المخدرات، وزيارة دور الايتام ورعاية كبار السن، والمشاركة في برامج محو الأمية، وغيرها من الانشطة.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بالدور الحيوي الذي يقوم به وكلاء شئون التعليم والطلاب بالكليات، مثمنًا جهودهم المتواصلة في متابعة العملية التعليمية، والعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة.

توجيه من رئيس جامعة القاهرة بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

كما ناقش الدكتور محمد سامي عبد الصادق، مع الوكلاء، خلال الاجتماع، القواعد المنظمة لامتحانات نهاية العام الدراسي، حيث شدد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويسهم في خروج الامتحانات بصورة تليق بمكانة الجامعة.

وفي سياقٍ متصل، وجّه رئيس جامعة القاهرة بضرورة إبداء المرونة الكاملة في التعامل مع الطلاب الوافدين الذين يتعذر عليهم أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي أو الامتحانات النهائية، نظرًا للظروف الراهنة بالمنطقة، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني دون الإخلال بالضوابط الأكاديمية المنظمة. كما وجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بديلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق هؤلاء الطلاب وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية دون معوقات، وفي إطار من العدالة وتكافؤ الفرص.

ووجه رئيس الجامعة وكلاء الكليات بتشجيع الطلاب على المشاركة في ملتقي التوظيف الذي تنظمه الجامعة في 19 من ابريل الجاري، لكونه يوفر فرص متميزة للتواصل مع جهات التوظيف المختلفة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الخريجين لسوق العمل.

وأدار رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، حوارًا موسعًا مع السادة الوكلاء، استمع خلاله إلى مختلف تساؤلاتهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية التعليمية، وحرص على الرد عليها وذلك في اطار حرصه على تطوير منظومة التعليم بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التزام الكليات بانتظام مواعيد المحاضرات حسب الأجندة الدراسية للجامعة، والالتزام كذلك بمواصفات الورقة الامتحانية كما حددها مجلس الجامعة، ومراعاة ظروف الطلاب من ذوى الهمم، وإعلان جداول الامتحانات فى وقت مبكر، ليمنح الطلاب فرصا كافية للمراجعة وترتيب ظروفهم.

