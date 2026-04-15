نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية متخصصة لرفع درجة الاستعداد لمجابهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث، بهدف تحسين سرعة الاستجابة وتطوير أداء العاملين، ‏‎في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة الطوارئ.

وبحسب بيان اليوم، تقام الدورة على مدار ثلاثة أيام من الثلاثاء 14 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل 2026 بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بالتنسيق المتكامل بين الإدارة العامة للأمن برئاسة اللواء محسن مطر، والإدارة العامة للصحة المهنية والصناعية برئاسة الدكتور طارق النميري، والإدارة العامة للأزمات والكوارث برئاسة الدكتورة هدى النوبي.

تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الصحية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الصحية لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة للعاملين والمترددين، مشدداً على أهمية التكامل بين إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات كركائز أساسية لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية.

‏‎وأوضح أن ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «توحيد المفهوم والجاهزية الفعالة للمواقف الطارئة» شهدت مشاركة مديري الإدارات المعنية بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وركزت على تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز آليات التنسيق، وتنفيذ سيناريوهات عملية لمواجهة الأزمات، إلى جانب التدريب على خطط الطوارئ ومناقشة التحديات مع وضع حلول فورية لضمان سلامة بيئة العمل.

‏‎ومن جانبه، أشار اللواء محسن مطر إلى أهمية تأمين المنشآت الصحية وتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين، مؤكداً ضرورة رفع الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني وأمن المعلومات لدعم التحول الرقمي الآمن في القطاع الصحي.

تحديث خطط الطوارئ والإخلاء في كافة المنشآت الصحية

‏‎بدورها، أكدت الدكتورة هدى النوبي أن الإدارة تعمل على إعداد خطط استباقية وتحديث خطط الطوارئ والإخلاء في كافة المنشآت الصحية، مع تنفيذ برامج تدريبية دورية وتعزيز نظم تبادل البيانات وتحليل المخاطر لدعم اتخاذ القرار السريع والفعال.

‏‎وأكدت الوزارة أن التكامل بين هذه الإدارات يُعد حجر الأساس لبناء منظومة صحية آمنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، داعية جميع الجهات التابعة للالتزام بتطبيق هذه السياسات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي.