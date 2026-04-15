نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، حفل تأبين للدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الاسبق، وأحد أعلام القانون والفكر في مصر، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة، تقديرًا لمكانة الراحل ودوره الكبير في الحياة السياسية المصرية.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الراحل الدكتور مفيد شهاب، لم يكن مجرد أستاذ بكلية الحقوق، ولا مجرد مسئول تقلد أرفع المناصب، بل كان مدرسة متكاملة في العلم والوطنية والإنسانية، وجمع بين عمق الفقيه ورصانة رجال الدولة ونبل الإنسان، وكان نموذجًا يُحتذي به في الإخلاص للوطن، والتفاني في خدمة قضاياه، مشيرًا إلى دوره البارز في ملحمة استرداد طابا، التي ستظل شاهدًا على ما امتلكه من علم راسخ، وحُجة دامغة، وإيمان عميق بعدالة القضية وحقوق الوطن.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق اسم الأستاذ الدكتور مفيد شهاب على القاعة الرئيسية بمركز جامعة القاهرة للمؤتمرات بالمدينة الجامعية، وذلك تخليدًا لذكراه، وتقديرًا وعرفانًا بما قدمه لجامعته ووطنه، ليظل اسمه حاضرًا ومُلهِمًا لأجيال تتعلم من سيرته وتقتدي بعطائه، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تفخر بأنها كانت يومًا بيتًا لهذا العالم الكبير، الذي أحبها بصدق، واعتز بالانتماء إليها، وظل مرتبطًا بها حتى آخرِ أيامه.

كما استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عددًا من المحطات البارزة في مسيرته وعلاقته الممتدة مع أستاذه الراحل الدكتور مفيد شهاب، مستحضرًا مواقف إنسانية ومهنية شكلت وجدانه وصقلت خبراته، ومؤكدًا أن تلك العلاقة كانت نموذجًا فريدًا للتلمذة القائمة على العلم الراسخ والقيم الرفيعة والوفاء الإنساني.

وتم خلال حفل التأبين - الذى أدار وقائعه د.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة - عرض فيلم تسجيلي من إعداد جامعة القاهرة تناول سيرة ومسيرة الدكتور مفيد شهاب، وأهم محطات حياته العلمية والمهنية وأبرز إنجازاته ومواقفه الوطنية، وجهوده البارزة في العديد من ملفات السيادة الوطنية، بالإضافة إلي عرض فيلم قدمته مكتبة الإسكندرية عن مسيرة الدكتور مفيد شهاب

كما ألقيت خلال حفل التأبين العديد من الكلمات المؤثرة فى رثاء الراحل الدكتور مفيد شهاب، والتي أشادت بمسيرته الحافلة بالإنجازات ومواقفه الوطنية، واستعاد المتحدثون خلال كلماتهم، ملامح مسيرته العلمية والوطنية الزاخرة، وما تركه من بصماتٍ بارزة في مجالات القانون والعمل العام، كما أكد المتحدثون أن الفقيد كان نموذجًا يُحتذى في الإخلاص والتفاني، مشيدين بعطائه الممتد وتأثيره العميق في تلاميذه وكل من عملوا معه، كما عبروا عن بالغ تقديرهم لإسهاماته التي ستظل حاضرةً في الذاكرة الأكاديمية والوطنية.

وفي نهاية حفل التأبين، أهدي الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة لأسرة الراحل الدكتور مفيد شهاب تقديرًا وعرفانًا بما قدمه للجامعة والوطن وتسلم درع التكريم نجله الدكتور هانى مفيد شهاب الأستاذ بكلية طب قصر العيني.

حضر فعاليات حفل التأبين، المستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الاسبق، ود.علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، ود.معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، ود.مصطفى السعيد وزير النقل الأسبق، ود.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق، ود.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، ود.فؤاد النواوى وزير الصحة الاسبق، ود.عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، ود.مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية الأسبق، ود.أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود.فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الاسبق، ود.صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ود.حسنين عبيد نائب رئيس جامعة القاهرة الاسبق، ود.محمد سمير حمزة رئيس الجامعة العربية المفتوحة، ود. مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب السابق، والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي لمركز كيميت، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محاكم أمن الدولة العليا سابقًا، ود.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ود.محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف، ود.يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، وولفيف من عمداء الكليات ووكلائهم، وأ. هاني رضوان أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

ويُعد الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون في مصر، وأستاذ القانون الدولى العام بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، حصل على دكتوراه الدولة فى القانون الدولى من جامعة باريس، كما شغل عدة مناصب رفيعة أبرزها رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية، كذلك كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في ملحمة استرداد طابا، كما حصل على عدد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.



