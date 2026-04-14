أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة من بينها منح مقدمة فى إطار برنامج حيدر علييف بأذربيجان للعام الدراسى 2026-2027.

وأوضح قطاع البعثات أن وزارة الخارجية أفادت عن فتح باب التقديم عن منحة دراسية مقدمة فى إطار برنامج منحة حيدر علييف الدولية لدعم الطلاب الدوليين لمتابعة تعليمهم العالي في أذربيجان للعام الأكاديمي 2025-2026.

وأضاف قطاع البعثات والوافدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح يرجى زياره الموقع الإلكتروني https://studyinazerbaijan.edu.az/financial-support





https://studyinazerbaijan.edu.az/heydar-aliyev-international-education-grant-program



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.



