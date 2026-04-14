إعلان

للطلاب.. منح دراسية جامعية ببرنامج "حيدر علييف" 2026

كتب : عمر صبري

04:38 م 14/04/2026

منح دراسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة من بينها منح مقدمة فى إطار برنامج حيدر علييف بأذربيجان للعام الدراسى 2026-2027.

وأوضح قطاع البعثات أن وزارة الخارجية أفادت عن فتح باب التقديم عن منحة دراسية مقدمة فى إطار برنامج منحة حيدر علييف الدولية لدعم الطلاب الدوليين لمتابعة تعليمهم العالي في أذربيجان للعام الأكاديمي 2025-2026.

وأضاف قطاع البعثات والوافدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح يرجى زياره الموقع الإلكتروني https://studyinazerbaijan.edu.az/financial-support" target="_blank" rel="noopener">اضغط هنا.

https://studyinazerbaijan.edu.az/heydar-aliyev-international-education-grant-program">هنا


وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منح دراسية حيدر عليف منح طلابية منح جامعية المنح الجديدة قطاع الشئون الثقافية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

