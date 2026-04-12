أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، ومن هذا المنطلق وجّهنا المكاتب الخضراء بمختلف الكليات بتكثيف جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف عبدالصادق خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنع على مستوى ترشيد استهلاك الكهرباء سيتم من خلال تطبيق إجراءات عملية تضمن الاستخدام الأمثل للإضاءة داخل القاعات والمدرجات، والتوسع في نظم الإضاءة الموفرة، وضبط تشغيل أجهزة التكييف، إلى جانب دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن السلوك الرشيد، حتى وإن بدا بسيطًا، يُحدث أثرًا تراكميًا كبيرًا ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل داخل الجامعة وعلى مستوى الدولة ككل.

وتابع: نولي أهمية كبيرة لدور الطلاب في نشر هذه الثقافة من خلال أنشطة توعوية ومبادرات مبتكرة تعزز من مشاركتهم الفعالة في تغيير أنماط الاستهلاك.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أنه وجه الكليات بإرجاء بعض الفعاليات غير الضرورية خلال الفترة الحالية كإجراء عملي لدعم جهود ترشيد الطاقة وتوجيه الموارد نحو الأولويات التشغيلية، بما يعكس التزام الجامعة بتنفيذ توجهات الدولة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بشكل مستدام.



