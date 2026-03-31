أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة غدًا الأربعاء، بسبب حالة الطقس السيئ.

وقال عبدالغني في بيان، إن القرار يأتي بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمعاهد، وتجنبًا لأي مخاطر قد تطرأ من سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تسود بعض المحافظات.

وأشار إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة توقعات الأحوال الجوية فيما يتعلق ببعد غدٍ الخميس؛ لاتخاذ القرار المناسب.

تعطيل الدراسة في المدارس

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفق بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى توقعات الأرصاد كشفت عن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الجوية ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت توقعات "الأرصاد" إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس، على مناطق من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، إلى جانب شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

