أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، نتائج التحليل الإحصائي الشامل لاستطلاع خريجي جامعة القاهرة وسوق العمل، والذي شارك فيه 5,170 خريجًا وخريجة من 26 كلية ومعهدًا، بهدف رصد أوضاع الخريجين المهنية وقياس مدى توافق البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

معدلات توظيف خريجي جامعة القاهرة

أوضح رئيس الجامعة، أن نتائج التحليل أظهرت أن معدل التوظيف الكلي بين خريجي الجامعة بلغ 71.6%، بما يعكس قدرة خريجي جامعة القاهرة على الاندماج في سوق العمل بكفاءة.

كما تبين أن 38.8% من الخريجين حصلوا على فرصة عمل خلال أقل من 3 أشهر من التخرج، بينما حصل 25.2% على وظائف خلال سنة أو أكثر بعد التخرج.

وأضاف أن القطاع الخاص جاء في مقدمة القطاعات المستوعبة للخريجين العاملين بنسبة 50.1%، يليه القطاع الحكومي بنسبة 31.5%، ثم قطاع الأعمال الحرة بنسبة 13.6%، ما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الخريجين.

60% من خريجي جامعة القاهرة يعملون في تخصصهم

أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن الدراسة أوضحت تفوق خريجي الكليات العملية في معدلات التوظيف بنسبة 81.2% مقارنة بـ67.7% لخريجي الكليات النظرية، كما كشفت أن 60% من الخريجين العاملين يعملون في نفس مجال تخصصهم، بينما يعمل 23.1% في مجالات قريبة من تخصصاتهم.

وأوضح أن جودة المحتوى العلمي جاءت كأعلى عناصر التقييم لدى الخريجين بمتوسط 3.70 من 5، بينما جاء التدريب العملي كأقل العناصر تقييمًا بمتوسط 3.36، مؤكدًا أن ذلك يمثل مؤشرًا مهمًا يدفع الجامعة إلى التوسع في التدريب التطبيقي والتأهيل المهني داخل البرامج الدراسية.

كما أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي بين الجانب التطبيقي للبرامج الأكاديمية ومهارات سوق العمل، بمعامل ارتباط بلغ 0.758، بما يؤكد أهمية تعزيز التدريب العملي وربط الدراسة بالتطبيقات الواقعية.

وبيّنت الدراسة أن 70.3% من الخريجين يرون ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل، بينما أشار 58.8% إلى حاجتهم لدورات تدريبية إضافية خارج الجامعة، في حين أكد 44.4% أنهم لم يتلقوا دعمًا كافيًا للحصول على وظيفة، ما يستدعي تطوير منظومة الإرشاد المهني داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجامعة أن 68.8% من الخريجين أكدوا أنهم سيختارون نفس التخصص مرة أخرى، ما يعكس مستوى جيدًا من الرضا عن التجربة التعليمية والانتماء لجامعة القاهرة.

وأكد أن التقرير أوصى بعدد من الإجراءات، من بينها إعادة هيكلة وحدات الدعم الوظيفي بالكليات، والتوسع في التدريب العملي، ومراجعة وتحديث المناهج، وإنشاء مركز مهاري للتدريب الموازي، ووضع مؤشرات أداء دورية لقياس توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لجميع الخريجين المشاركين في الاستبيان، ولكل من ساهم في إعداد الدراسة وتحليل نتائجها، مشيدًا بالدقة العلمية التي خرج بها التقرير.

وأشار إلى أن الجامعة تستعد قريبًا لإعلان نتائج تحليل إحصائي موازٍ موجّه إلى أصحاب الأعمال ومؤسسات التوظيف، بهدف استكمال الرؤية الشاملة لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية.