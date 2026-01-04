أعلنت كلية الطب جامعة القاهرة، إنشاء مكتب متخصص للذكاء الاصطناعي في الطب، بما يتناسب مع طبيعة دورها التعليمي والإكلينيكي والبحثي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بما يضمن التكامل بين أنشطة المكتب ومنظومة التعليم الطبي والخدمة الصحية داخل الكلية ومستشفياتها الجامعية.

ويعمل المكتب في إطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، برئاسة الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية، بما يعكس توجهًا واضحًا لربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بخدمة المجتمع، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة العملية من مخرجات البحث العلمي.

وكلفت الكلية الدكتور إيهاب الرفاعي رسميًا بتولي مهمة تأسيس وتنسيق عمل مكتب الذكاء الاصطناعي في الطب، حيث قاد الجهود الأولى لوضع الأسس التنظيمية والعلمية للمكتب، وصياغة رؤيته وأهدافه، وبناء فريق عمل متعدد التخصصات.

وجاء تشكيل اللجنة الأساسية للمكتب وفق معايير دقيقة شملت التميز الأكاديمي لكبار الأساتذة ذوي الخبرة القيادية، والكفاءة البحثية، مع إشراك عدد من الباحثين الشباب ممن لديهم أبحاث منشورة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعامل H-index مرتفع، إلى جانب تحقيق تمثيل متعدد التخصصات يجمع بين التخصصات الإكلينيكية، والعلوم الطبية الأساسية، وتحليل البيانات، بما يضمن تكامل الرؤية وتنوع الخبرات.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمكتب الذكاء الاصطناعي في نشر المعرفة وزيادة الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية، ووضع وتطوير السياسات الداخلية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن سلامة المرضى، وأمن البيانات، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع تطوير أدوات وخوارزميات ذكاء اصطناعي محلية المصدر داخل الكلية.

نجح المكتب في إتمام صياغة “السياسة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإكلينيكية والبحث العلمي”، واعتمادها رسميًا من مجلس الكلية، بما يمثل خطوة محورية نحو تنظيم الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الذكية داخل المنظومة الطبية والتعليمية.

اقرأ أيضاً:

هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

برودة شديدة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية