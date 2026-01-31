كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنظيم زيارات مستمرة لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة وقطاع المعاهد إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل أهمية كبيرة، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتُسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارات تأتي في إطار دور الجامعات في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية سليمة، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب الجامعي؛ بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية. وأشار عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على إتاحة المشاركة أمام طلاب الجامعات المختلفة، من خلال تنظيم هذه الزيارات بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، بما يضمن وصول الأنشطة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة متكاملة للأنشطة الطلابية تهدف إلى تنمية وعي طلاب الجامعات المصرية، وتوسيع مداركهم، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني. وتضمنت الزيارات الاطلاع على مختلف أجنحة المعرض؛ خصوصًا أجنحة المؤسسات الوطنية، بما أتاح للطلاب التعرف على الجهود المبذولة في حماية مقدرات الوطن، وترسيخ قيم النزاهة والانتماء، الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات المصرية.

وأكد الطلاب المشاركون أن زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب شكّلت تجربة معرفية مهمة، أسهمت في توسيع مداركهم، وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية والوطنية، بما ينعكس إيجابًا على دورهم داخل المجتمع والجامعة.

