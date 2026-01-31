إعلان

2000 جنيه مكافأة من جامعة القاهرة لهذه الفئات

كتب : عمر صبري

12:01 م 31/01/2026

الدكتور محمد سامي عبد الصادق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

قرر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة إجادة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، وذلك تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول، خاصة خلال أعمال امتحانات نهاية الفصل، وما تطلبته من التزام تنظيمي وجهد إداري مكثف لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة اللائقة.

يأتي القرار في إطار تقدير الجهود التنظيمية المباشرة خلال فترة الامتحانات، ضمن منظومة متكاملة لتقدير جميع منتسبي الجامعة، بما يعزز روح التكامل المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي المعتمدة، بما يضمن حصول العاملين على المكافأة في أقرب وقت ممكن.

ودعا رئيس الجامعة، جموع العاملين ومنتسبي الجامعة إلى مواصلة تطوير هذا الأداء المتميز، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة وتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذه المكافأة تأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع منتسبيها، وتعزيز روح العمل والانتماء، وتحفيز الكوادر الإدارية والمعاونة على بذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والمؤسسي.

كما أعرب عن خالص تقديره لأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود ملموسة في دعم العملية التعليمية والامتحانية، مؤكدًا أن تميز جامعة القاهرة واستمرار ريادتها هو ثمرة عطائهم وتكامل جهود جميع أبناء الجامعة في مختلف المواقع والمسؤوليات.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سامي عبدالصادق جامعة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أخبار مصر

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
أخبار مصر

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026