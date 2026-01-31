إعلان

يقبل جميع الشهادات.. مستندات التقديم بماجستير الملكية الفكرية "8 معلومات"

كتب : عمر صبري

01:06 م 31/01/2026

المعهد القومي للملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا) قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025- 2026.

أهم 10 معلومات عن البرنامج

- درجة الماجستير في الملكية الفكرية من جامعة العاصمة (حلوان سابقًا).

- نظام الساعات المعتمدة (48 ساعة معتمدة).

- المعهد الوحيد المتخصص في مصر في تدريس الملكية الفكرية.

- فرصة التسجيل بمركز التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية للخريجين بتفوق.

- برنامج مصمم بالتعاون مع جامعات ماستريخت (هولندا)، اليكنت (إسبانيا)، وتالين (إستونيا).

- الدراسة لمدة يومين أسبوعيًّا (الجمعة والسبت) من الساعة 4 بعد الظهر.

- 50% من المقررات الدراسية تُدرس أونلاين.

- مدة الدراسة: عامان جامعيان (4 فصول دراسية).

المستندات المطلوبة:

- شهادة الليسانس أو البكالوريوس

- شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة

- صورة الرقم القومي

-6 صور شخصية حديثة

- شهادة ميلاد أو مستخرج منها

- الموقف من التجنيد

وأكد المعهد أن هناك منحة بنسبة خصم ٢٥% من إجمالي المصروفات لأعضاء الهيئات القضائية، وضباط الشرطة، والمحامين، والعاملين بالجمارك المصرية، وعلى الراغبين في التقديم الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا:

المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة العاصمة حلوان سابقا دراسة الماجستير في الملكية الفكرية

