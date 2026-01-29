ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات لطلاب جامعة عين شمس في دورة الشهيد الرفاعي

حققت منتخبات جامعة عين شمس ذهبيتين وفضيتين وخمس ميداليات برونزية بإجمالي 9 ميداليات، ضمن منافسات دورة الشهيد الرفاعي الـ53 لدوري الجامعات المصرية، في ألعاب المصارعة وتنس الطاولة وسباحة الزعانف وسلاح المبارزة.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الأحد 25 يناير وتستمر حتى 1 فبراير 2026، بجامعات عين شمس، والقاهرة، والعاصمة (حلوان سابقًا)، والجامعة الأمريكية، في إطار محاكاة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات المقرر استضافتها في مصر خلال أغسطس 2026.

وقد حظيت جامعة عين شمس، بصفتها الشريك الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، بشرف تنظيم منافسات الجودو والمصارعة والريشة الطائرة وكرة القدم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتنسيق والإشراف الإداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

شملت منافسات الدورة فى الألعاب الجماعية: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وكرة السلة 3×3، إلى جانب الألعاب

الفردية: تنس الطاولة، والتنس الأرضي، والسلاح، وسباحة الزعانف، والخماسي الحديث، والإسكواش، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والبادل تنس، والشطرنج، فضلًا عن ألعاب المنازلات: المصارعة، والجودو، والكاراتيه.

ويواصل طلاب الجامعة تقديم مستويات مشرفة خلال المنافسات مؤكدين حضور جامعة عين شمس القوي وريادتها في الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة