وسط حضور رسمي.. ألسن عين شمس تحتفل بتخرج دفعة 2024/2025

كتب – عمر صبري:

احتفلت كلية الألسن بجامعة عين شمس بتخرج دفعة جديدة من طلابها للعام الجامعي 2024/2025، وسط حضور رسمي رفيع المستوى، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة.

شهد الحفل حضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والوزيرة السابقة سها الجندي، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور. وفي كلمتها، أشادت الدكتورة غادة فاروق بإنجازات الجامعة مؤخرًا، ومنها التقدم 50 مركزًا في تصنيف QS لعام 2025، وحصولها على الاعتماد المؤسسي، وإدراج 74 عالمًا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميًا، فضلًا عن التوسع في التعلم الإلكتروني وتعزيز التعاون الدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد أن الألسن تمثل جسر الثقافة منذ تأسيسها على يد رفاعة الطهطاوي، مشيرة إلى أن الكلية أطلقت برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في الليسانس والدراسات العليا، مع تطوير البنية التحتية وتوقيع بروتوكولات تعاون محلية ودولية، من بينها مذكرة التفاهم مع قسم الترجمة العربية بالأمم المتحدة، والتي أسهمت في تدريب وتوظيف خريجين بمقار المنظمة الدولية.

كما أكد السفير محمد العرابي أن خريجي الألسن يمثلون قنوات الحوار وسفراء التفاهم بين مصر والعالم، فيما عبرت الوزيرة السابقة سها الجندي عن فخرها بانتمائها للكلية العريقة، مشيرة إلى أن الخريجين يحملون رسالة حضارية ممتدة منذ عصور مصر القديمة. وأشارت الدكتورة ريم الكباريتي إلى دور رابطة الخريجين كجسر بين الجامعة وسوق العمل، من خلال ورش العمل والملتقيات والأنشطة الاجتماعية.

واختُتم الحفل في أجواء مبهرة بتكريم الخريجين، وسط فخر الجامعة بأبنائها ورسالتها في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

