تعرف على أول تكليفات رئيس جامعة القاهرة لعميدة الإعلام الجديدة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال عميد الكلية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عميد جديد للكلية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على انتظام العمل الأكاديمي والإداري بالكلية، ودعم الخبرات العلمية والإدارية من أبناء الجامعة لتولي مواقع القيادة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن تكليف الدكتورة وسام نصر للقيام بأعمال عميد كلية الإعلام يأتي تقديرًا لخبراتها الأكاديمية والإدارية، مؤكًدا ثقته في قدرتها على مواصلة مسيرة التطوير، واستكمال الخطط الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء داخل الكلية.

وتوجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالشكر والتقدير للدكتورة ثريا البدوي على جهودها المخلصة خلال فترة عمادة الكلية، مثمنًا ما قدمته من عطاء ملموس في دعم مسيرة كلية الإعلام وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا لسيادتها دوام التوفيق والسداد في خطواتها القادمة وفي مسيرتها العلمية والمهنية.

