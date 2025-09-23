بيان من التعليم العالي بشأن أزمة معيد آداب سوهاج وإجراءات تعيينه

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تابع بنفسه ما أثير على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج، مؤكداً حرص الوزارة على إنهاء إجراءات تعيينه بشكل كامل.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تواصل مع المعيد وطمأنه على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتعيينه، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لبحث التقرير الطبي الصادر عن هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

وأضاف أن الاتفاق تم على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي الدعم الكامل للمعيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجه، بما يتيح له استكمال أوراق التعيين أسوة بزملائه الذين باشروا العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة ملتزمة بالحفاظ على حق المعيد، الذي جاء الأول على دفعته، في التعيين، لافتاً إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية وصحية يعكس التقدير لجهوده وتفوقه العلمي كنموذج مشرف لشباب الجامعة.