شهدت جامعة النيل، مساء أمس احتفالها السنوي بتخريج دفعات جديدة من طلابها، حيث خرجت الجامعة الدفعة الخامسة من طلبة الدكتوراه، والدفعة السادسة عشرة من طلبة الماجستير، والدفعة الثالثة عشرة من طلبة البكالوريوس.

قال الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل: نجتمع اليوم في هذه اللحظة الفارقة لنحتفل بثمرة سنوات من الجهد والكفاح والعمل الدؤوب. لحظة تحمل بداية مرحلة جديدة في حياة أبنائنا وبناتنا الخريجين، وبداية فصل جديد في مسيرة جامعة النيل التي وُلدت منذ نشأتها لتكون جامعة المستقبل، جامعة الوطن، وجامعة العلم والإبداع.

وأضاف أن الجامعة تستعد للتوسع عبر إطلاق كليات جديدة، وتحديث برامجها الأكاديمية لمواكبة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه، وجه الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الشكر لكل من ساهم في بناء الجامعة منذ تأسيسها، مشيدًا بجهود الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس، والدكتور وائل عقل الرئيس السابق، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وقال: نتطلع جميعًا إلى عهد جديد يبنى على ما تحقق في هذه الجامعة، التي قامت على قواعد راسخة من العلم والبحث العلمي. مؤكدًا إن الاستثمار في البشر هو أهم ما تملكه أي دولة تسعى للنمو والتنمية والتقدم وأن هؤلاء الخريجون هم ثمرة جهد سنوات من العمل والمثابرة.

في سياق متصل، أعرب الدكتور محمود المتيني، عضو مجلس أمناء الجامعة ورئيس جامعة عين شمس السابق والمتحدث الرئيسي في الحفل، عن سعادته بمشاركة الخريجين يومهم المميز.

وقال: نحن هنا لا لنحتفل بإنجازكم الأكاديمي فقط، بل لنشهد لحظة الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتكم، مرحلة الاستقلال والمسؤولية وصناعة المستقبل.

وأضاف أن خريجي جامعة النيل لم يتعلموا فقط العلوم الأكاديمية، بل اكتسبوا مهارات التفكير النقدي والابتكار والعمل الجماعي والقيادة، وهي أدوات حياة تمكّنهم من مواجهة تحديات العالم وصناعة الفارق.

شهد الاحتفال تكريم كل من الدكتور وائل عقل، الرئيس السابق لجامعة النيل، والدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس للجامعة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهما الكبيرة في وضع أسس الجامعة، ودورهما البارز في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية.

