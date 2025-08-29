طلاب اقتصاد منزلي حلوان يصنعون زيا للعمال.. صور

كتب- عمر صبري:

أطلق قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان مشروعًا مميزًا لتنفيذ وتصميم زي العمال للعاملين بالجامعة، في خطوة تجسد حرص الجامعة على دمج طلابها في مشروعات حقيقية تخدم المجتمع الجامعي وترتقي بالبيئة المهنية وتمنح مظهرًا لائقًا للعاملين.

جاء تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد دعمه الكامل للمبادرات التي تمنح الطلاب خبرات عملية وتفتح أمامهم آفاق الإبداع، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دومًا لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي بما يعود بالنفع على المجتمع الجامعي.

وجاء ذلك تحت توجيهات اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة عمل مهنية لائقة للعاملين، بما يعزز من صورة الجامعة ويخدم أهدافها الاستراتيجية.

كما حظي المشروع بدعم ومتابعة من الدكتورة إيناس ماهر بدير، عميدة الكلية، الدكتور خالد عابد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد المشرفين، الدكتور مدحت أبو هشيمة، رئيس قسم الملابس والنسيج ومدير الوحدة الإنتاجية، والدكتورة هدى محمد شعبان، مدير فرع الوحدة الإنتاجية بالكلية بجامعة حلوان، بجهود الطلاب وإتقانهم في العمل، مؤكدين أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع الجامعي، وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، وإكسابهم خبرات عملية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم في قدراتهم.

شارك الطلاب والطالبات في جميع مراحل التنفيذ من خلال الورش الطلابية، حيث أُنجز العمل ضمن مشروع مادة المقرر الدراسي لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الملابس والنسيج، تحت إشراف علمي من الدكتور أسامة محمد حسين أبوهشيمة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور زينب عبد الحفيظ، رئيس القسم الأسبق.

وقد شملت المهام مراحل التصميم، والقص، والخياطة، والتشطيب، حتى التسليم النهائي للزي، وهو ما منح الطلاب خبرة عملية متكاملة في بيئة إنتاج حقيقية.

