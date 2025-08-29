إعلان

قرار من "الأعلى للجامعات" بشأن اعتماد برامج جامعة نوفا بالعاصمة الإدارية

01:00 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

جامعة نوفا بالعاصمة الإدارية

كتب- عمر صبري:

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (Knowledge Hub Universities) حصول فرع جامعة نوفا لشبونة (NOVA University Lisbon) المستضاف بها على معادلة درجاته العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية.

وقالت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر معادلة درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والإدارة ودرجة البكالوريوس في الهندسة البيئية بنظيرتهما المصرية في مجال الهندسة، ومعادلة درجة البكالوريوس في الإدارة بدرجتها المصرية المناظرة، ومعادلة درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات بدرجتها المصرية المناظرة.

