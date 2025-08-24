كتب- عمر صبري:

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للمرشحين لتولي المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، (عميد معهد – رئيس قسم – رئيس شعبة)، والمعادل لدرجة عميد كلية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة خلال الفترة من 23 حتى 25 أغسطس 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الدولة على إعداد كوادر بحثية قادرة على قيادة المؤسسات العلمية برؤية متطورة ومعرفة متكاملة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة من التطوير الشامل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

شهد اليوم الأول من البرنامج محاضرة بعنوان "الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"، حاضر فيها المستشار سامح سيد المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، متناولًا الإطار القانوني المنظم لعمل القيادات داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. واستعرض المحاضر أبرز القوانين واللوائح المنظمة للمراكز والمعاهد البحثية، وكيفية التعامل مع التحديات القانونية التي تواجه متخذي القرار في مواقع القيادة.

وأكد أن الإلمام بالجوانب القانونية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة وضمان سلامة الأداء المؤسسي، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز قدرة المؤسسات البحثية على الوفاء برسالتها العلمية والمجتمعية.

كما تضمن اليوم ذاته محاضرة بعنوان "التوعية وأسس الأمن القومي"، ألقاها اللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية سابقًا، حيث تناول خلالها مفهوم الدولة الشامل ومقومات الأمن القومي، مسلطًا الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

أشار إلى أهمية إدارة المخاطر والأزمات بكفاءة، والتعامل مع حروب الجيل الرابع والخامس التي تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر نشر الشائعات والحروب النفسية، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يعد خط الدفاع الأول لحماية الدولة والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تتأسس على مبادئ الديمقراطية المدنية الحديثة والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، أن هذا البرنامج التدريبي يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي. وأوضح أن تمكين القيادات البحثية بالمعارف والخبرات الحديثة يعد خطوة جوهرية لضمان فاعلية المؤسسات البحثية في خدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي يمثل منصة استراتيجية لبناء قيادات بحثية وجامعية تمتلك الرؤية والخبرة، ويتيح للمشاركين فرصًا فريدة للتفاعل مع خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، بما يسهم في تعميق معارفهم وصقل مهاراتهم القيادية.

وأضاف أن تصميم البرنامج جاء ليواكب توجهات الدولة نحو تمكين القيادات القادرة على إحداث تغيير حقيقي داخل مؤسساتهم، من خلال إدارة الموارد بكفاءة، واتخاذ قرارات مدروسة تدعم أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وأكد أن الاستثمار في إعداد القيادات العلمية والبحثية يعد ركيزة رئيسية لتحقيق التميز والريادة في المنظومة البحثية المصرية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

