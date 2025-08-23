كتب – عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية كل من الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، عن القائمة النهائية للمرشحين لتولي رئاسة جامعة جنوب الوادي الأهلية، وجاءت كالتالي:

يوسف أحمد مجد حسن – أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا.

عباس محمد مجد منصور – أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا.

أشرف مجد أبو الوفا طايع – عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي سابقًا.

محيي الدين عبد القادر الضوي – أستاذ بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي.

محسن مجد الدين مجد أبوزيد – وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة.

هشام عبد الحكم عبد القوي حسن – عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة سابقًا.

حجاج خادم أحمد علي – أستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

