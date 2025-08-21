هالة السعيد مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة خلفًا لطارق شوقي

كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، مستشارًا للجامعة خلفًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي تولى المنصب منذ مايو 2023 ويعود إلى عمله الأكاديمي كعضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية العلوم والهندسة.

وأكد الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة، أن السعيد ستلعب من خلال موقعها الجديد دورًا محوريًا في تعزيز علاقات الجامعة مع المؤسسات الوطنية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية، موجهًا الشكر لطارق شوقي على جهوده التي أسهمت في توثيق التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

من جانبها، أعربت السعيد عن اعتزازها بالانضمام إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أن دورها يهدف إلى توسيع الشراكات المؤسسية وتعزيز رسالة الجامعة في تمكين أجيال من القادة القادرين على مواجهة التحولات التكنولوجية والمجتمعية، ودفع التنمية المستدامة، وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس في مصر والمنطقة.

وتتمتع السعيد بمسيرة مهنية وأكاديمية بارزة، حيث تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بين عامي 2017 و2019، ثم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بين 2019 و2024، وقادت تطوير رؤية مصر 2030، كما شغلت رئاسة صندوق مصر السيادي، وكانت أول عميدة منتخبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وفي بداية مشوارها، عملت كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري وقادته للحصول على أول اعتماد دولي في مجال التدريب المالي بالمنطقة. وتحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ولها أبحاث منشورة حول الإصلاح المالي والتمويل الدولي والتنمية الاقتصادية.

