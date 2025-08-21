للمرة الثالثة.. تجديد "أيزو الجودة" لكلية العلوم بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة تجديد شهادة الأيزو الخاصة بنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لكلية العلوم للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب استمرار حصول الكلية على شهادات الأيزو في إدارة المؤسسات التعليمية ISO21001:2018، والبيئة ISO14001:2015، والسلامة والصحة المهنية ISO45001:2018، وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة الدولية عقب زيارتها للكلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة د. محمد سامي عبد الصادق أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق المعايير الدولية في الجودة، وتطوير أنظمة الإدارة التعليمية والبحثية بما يواكب التحول نحو جامعات الجيل الرابع، ويعزز تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت عميدة كلية العلوم د. سهير رمضان أن التجديد جاء نتيجة جهد جماعي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، ويُعد إضافة لمسيرة الجامعة في تطوير الحوكمة وأنظمة الجودة، مشيرةً إلى أن الكلية تطبق أفضل الممارسات العالمية وتسعى باستمرار للحفاظ على هذا التميز.

وتواصل جامعة القاهرة جهودها لتعزيز الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، من خلال الإصلاح المؤسسي، ورقمنة الخدمات، ودعم الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية.

