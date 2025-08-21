كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، جولة تفقدية شملت متابعة سير العمل في عمليات العظام وحالات قوائم الانتظار، كما زار مستشفى المنيل قبلي وتابع عددًا من أقسام الجراحة المختلفة، إلى جانب أقسام المخ والأعصاب والقلب.

وخلال الجولة، حرص على الاطمئنان على أحوال المرضى والاستماع إلى متطلباتهم، كما ناقش الأطقم الطبية والتمريض ونواب المدير التنفيذي حول سير العمل والصعوبات التي تواجه الأقسام، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر لتذليل أي عقبات وضمان تقديم رعاية طبية متميزة. كما تحدث مع طلاب الامتياز أثناء تدريبهم حول طبيعة العمل والتحديات التي قد يواجهونها، مشددًا على دعمه الكامل لهم واهتمامه بالاستماع إلى آرائهم.

كما تأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والتمريض وجميع المسؤولين عن تقديم الخدمة الطبية بما يضمن استمرار الرعاية على مدار الساعة.

ورافقه في الجولة الدكتور أحمد طلعت، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد هجرس مستشار العميد لشؤون الحوكمة، والدكتورة نهي شاهين مديرة مستشفى المنيل قبلي.

وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن هذه الجولة تأتي في إطار مسؤوليته ومتابعته المستمرة لجودة الأداء الطبي، مشددًا على أهمية تواجد القيادات الطبية وأعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات بشكل دائم، لدعم الفرق الطبية والتمريض وتقديم أفضل رعاية للمرضى.

وأضاف أنه يعمل باستمرار على تذليل التحديات التي تواجه الأطقم الطبية وتطوير بيئة العمل بما يضمن استمرار تقديم خدمة صحية متميزة تليق باسم قصر العيني وتاريخه العريق.

