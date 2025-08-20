تنبيه مهم من التعليم العالي بشأن تنسيق الشهادات المعادلة

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأشارت وزارة التعليم العالي أنه وبعد تسجيل الطالب البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الالكتروني عليه التوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهادات، إذ لن يُعتد بتسجيل الطالب على موقع التنسيق ما لم يتقدم بأصول أوراقه وتسليمها إلى المكتب، وفي هذه الحالة يُستبعد من قوائم الترشيح ولا يكون له حق القبول إلا في حدود الأماكن المتبقية فقط.

وسيتم فتح باب تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 23/8/2025 وحتى انتهاء المرحلة.

ويستطيع الطلاب التسجيل من خلال معامل الحاسب المتوفرة بالجامعات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي، حيث يظل الموقع متاحًا طوال 24 ساعة يوميًا وحتى نهاية المدة المحددة.

