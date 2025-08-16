تصنيف شنغهاي 2025.. "القاهرة" تتصدر الجامعات المصرية

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة القاهرة، تفاصيل تصدرها الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2025، حيث حافظت على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، محافظة بذلك على مكانتها ضمن أعلى 1% من الجامعات العالمية، والأولى على مستوى مصر للعام ذاته.

وأشار تقرير تصنيف شنغهاي، إلى أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية، تليها عدد من الجامعات الأخرى التي حجزت مواقعها ضمن أفضل 1000 جامعة حول العالم.

ويعتمد تصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) على 6 معايير محددة لتصنيف جامعات العالم، ويمكن قياسها، وهي: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات التخصص (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميداليات التخصص (20%)، وعدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة بمجلات Nature and Science نسبة (20%)، وعدد الأبحاث المفهرسة في قواعد البيانات العالمية (Web of Science Papers) نسبة (20%)، وكذلك الوزن النسبي للخمس مؤشرات أعلاه مقسوما على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (10%).

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أحرزت عدة مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، حيث جاءت ضمن الفئة من 76 إلى 100 عالميًا في تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية، كما حصدت مركزًا متميزًا في مجال العلوم البيطرية بترتيب يتراوح بين 101 و150 عالميًا.

وفي عدد من التخصصات الأخرى، جاءت الجامعة ضمن الفئة من 151 إلى 200 على مستوى العالم، وتشمل هذه التخصصات: الرياضيات، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الزراعية، وطب الأسنان وعلوم الفم، إلى جانب الصيدلة والعلوم الصيدلية، كما حققت الجامعة حضورًا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وجاءت في الفئة من 201 إلى 300 عالميًا.

