طالبة بطب القاهرة تشارك في تأليف فصل بكتاب عالمي عن النشر العلمي

شاركت الطالبة سلوى خالد، بالفرقة الخامسة بكلية الطب قصر العيني، جامعة القاهرة، في تحرير فصل كامل من الكتاب العالمي How to Successfully Publish a Manuscript، الصادر في الحادي عشر من أغسطس الجاري عن دار النشر الدولية Springer Nature.

الكتاب، المكوَّن من سبعة عشر فصلًا، يتناول خطوات نشر الورقة البحثية خطوة بخطوة، بدءًا من اختيار الفكرة وتكوين الفريق البحثي، مرورًا بانتقاء المجلة العلمية المناسبة، وصولًا إلى كيفية الرد على المراجعين.

أُعدّ بمشاركة طلاب مصريين من جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، طنطا، قنا، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ووُضعوا كمؤلفين أول تقديرًا لمجهودهم، إلى جانب أساتذة من جامعات أمريكية مرموقة تشمل لويزيانا، جنوب كارولينا، تكساس، أورلاندو، أريزونا، هارفارد، جون هوبكنز، ومستشفيات كليفلاند كلينك ومايو كلينك.

أثبتت الطالبة سلوى خالد كفاءة استثنائية خلال مشاركتها، حيث تولّت مسؤولية المشاركة في تأليف فصل كامل بالكتاب العالمي بالتعاون مع أستاذ أمريكي من جامعة لويزيانا وآخر إيطالي، وقدّم المؤلفون إشادة خاصة بقدرتها على صياغة المحتوى بأسلوب علمي دقيق، وتفنيد الأفكار بعمق، وتنظيمها بشكل احترافي يليق بمنصات النشر العالمية.

وفي إطار الإعداد للكتاب، تبلور دور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير بجامعة القاهرة، في التنسيق والتعاون مع المؤلف الأساسي للكتاب الأستاذ الدكتور إسلام شحاتة، أستاذ التخدير بكلية الطب – جامعة عين شمس، الذي أسهم في تأليف العمل بالتعاون مع الأستاذ الأمريكي من جامعة لويزيانا.

وفي يوم الإصدار الرسمي، استقبل الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الطالبة سلوى خالد ومؤلف الكتاب بحضور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، وأشاد بالمحتوى العلمي الراقي والفكرة المتميزة للكتاب، معتبرًا مشاركة الطالبة نموذجًا مشرفًا لإعداد أطباء المستقبل القادرين على البحث العلمي المستمر.

وقرر تكريمها في المؤتمر السنوي للكلية، دعمًا لمسيرتها وتشجيعًا لمزيد من التميز، مؤكدًا أن الكلية تضع البحث العلمي في صميم رسالتها لإبراز مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.

