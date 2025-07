كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تكشف عن مشروعات تخرج متميزة لطلابها

كتب- عمر صبري:

ناقش طلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج، بكلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان، مشاريع تخرجهم للعام الجامعي 2025/2024 تحت عنوان

"Design, Analysis , and Fabrication of Rotary Drawing Bending Machine for Helical Coiled Stainless-Steel Tubes"

"تصميم وتحليل وتصنيع آلة سحب وثني دوارة للأنابيب الحلزونية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وائل إبراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وسعى المشروع لتحليل وتصميم آلة متكاملة وفقاً للمعايير الهندسية المطلوبة تعمل على ثنى الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ بحيث تتم عملية الثنى بدون أى تشوهات سواء تشقق أو تجاعيد، وذلك دون الحاجة لاستخدام مواد تعبئة كالرمال أو الوسائط المائية أو الوسائط المرنة ، وهو ما ساهم فى زيادة سهولة وسرعة عملية الإنتاج والتصنيع على نطاق أوسع.

كما هدف المشروع إلى اختيار الآلية المثالية لدعم وتوجيه وتشكيل وتغليف الأنابيب الحلزونية، تحت إشراف الدكتورة صابرين عبد الله الأستاذ المساعد بالكلية والدكتور سيد الموشي، والمدرس المساعد مؤمن مصطفي.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة صابرين عبد الله والدكتور حسام محمد يحيي بهنسي، والدكتور سيد الموشى، والدكتور احمد طنطاوي ، والدكتور محمود مغاوري.

أشاد أعضاء اللجنة والحضور بالمستوى العلمى والمجهود المبذول من الطلاب، مؤكدين أن المشروع يعد تطبيقاً ناجحاً للجوانب النظرية بشكل علمى، وهو ما يخدم الصناعة ويواكب التطور في أنظمة التحكم الذكية.

