تنسيق الثانوية العامة 2025.. قرار بشأن التحويل من وإلى 3 كليات هندسة

كتب- عمر صبري:

أكد مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025، اعتبار كليات (الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس - علوم البترول والتعدين جامعة مطروح) مناظرة لبعض كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط (المتقدمين للفرقة الإعدادية).

وأضاف مكتب التنسيق أنه سيتم القبول لها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادية).

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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