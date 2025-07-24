موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة

كتب- عمر صبري:

انطلقت مرحلة تنسيق أفرع الجامعات الأجنبية 2025 - 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية أزهرية عقب معادلتها لنظرائهم من الثانوية العامة المصرية.

ولا يلتزم تنسيق أفرع الجامعات الأجنبية في مصر بإعلان حدود دنيا للتنسيق من قبل وزارة التعليم العالي أو مكتب التنسيق وإنما يخضع لقواعد قبول كل فرع أجنبي موجود في مصر وبالتالي يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل في أفرع الجامعات الأجنبية التقدم إليها مباشرة والاطلاع على قواعد القبول الخاصة بكل فرع.

ويضم تنسيق أفرع الجامعات الأجنبية في مصر 2025 الجامعات الكندية في مصر، جامعات المعرفة الدولية، مؤسسة جلوبال، الجامعات الأوروبية في مصر، الجامعة الألمانية الدولية، فرعي جامعتي كازان وسانبطرسبرج.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2025 يتوقف على وصول شهادات الثانوية العامة المطبوعة إلى المدارس الحكومية وذلك لأن الشهادات تتضمن الرقم السري المطلوب أثناء عملية تسجيل الرغبات ولن تتم بدونها.

وأوضح المصدر أنه باعتبار الخميس 24 يوليو إجازة والجمعة إجازة رسمية فإنه من المقرر أن تبدأ المدارس استلام الشهادات من السبت والأحد المقبل ولن تبدأ قبل التأكد من وصول كافة الشهادات لطلاب الدور الأول على مستوى مدارس المحافظات.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا لكل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي خلال ساعات.

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