كتب- عمر صبري:

حقق منتخب جامعات مصر في التايكوندو (كيروجي - فرق مختلط) الميدالية الفضية في دورة الألعاب الصيفية للجامعات، التي تستضيفها مدينة راين رور الألمانية، بعد أداء مشرف في المباراة النهائية أمام منتخب أوزبكستان.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عن فخره بأداء لاعبي المنتخب، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله الفريق، والذي يضم: آية شحاتة، نادين عمرو، يحيى حسن، وعبدالله عصام، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والعزيمة، ورفعوا اسم مصر عاليًا في محفل دولي مرموق.

كما دعا الوزير طلاب الجامعات إلى بذل أقصى الجهد لتمثيل بلادهم بكل فخر.

ويترأس بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في البطولة الدكتور أحمد كامل مهدي، السكرتير العام للاتحاد، ويشاركه في الوفد الدكتور عمرو علام، أمين صندوق الاتحاد وممثل وزارة التعليم العالي.

يُذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يشارك في الدورة ببعثة رسمية تضم 36 طالبًا وطالبة، يتنافسون في ألعاب: التايكوندو، ألعاب القوى، الجمباز، كرة السلة 3×3، والريشة الطائرة.

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