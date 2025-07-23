150 لوحة رقمية في ختام معرض "عودة للتراث" بدار الأوبرا

كتب - عمر صبري:

يختتم غدًا، الخميس، معرض "عودة للتراث – CTRL+Z Heritage" الذي تنظمه كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُقام المعرض بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويضم 150 لوحة فنية رقمية أبدعها 50 طالبًا من طلاب السنة التأسيسية بالكلية، تحت شعار "إعادة كتابة الحضارة بالفرشاة الرقمية".

ويجسد المعرض تلاقي الفن مع التكنولوجيا، وتعبير الإنسان بالابتكار الرقمي، من خلال رؤية فنية عصرية لأهم المعالم الأثرية المصرية والعالمية.

الجامعة تحتفي بإبداع الطلاب وتُعزز حضورها الثقافي

أشاد الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بمستوى الأعمال الفنية المقدمة، مؤكدًا أن الطلاب قدّموا مقاربات فنية مبهرة تعكس مدى تمكّنهم من أدوات العصر الرقمي، ونجاحهم في خلق عوالم بصرية جديدة تحاكي التراث بأساليب مبتكرة وغير تقليدية.

وأضاف أن إقامة المعرض داخل دار الأوبرا المصرية يعكس الدور الثقافي والفني الذي تلعبه الجامعة في دعم الحركة التشكيلية محليًا وعالميًا، إلى جانب إسهامها في تعزيز قوة مصر الناعمة، وتمكين الشباب من خوض تجارب إبداعية تفتح لهم آفاقًا واسعة لبناء مستقبل أفضل.

استمرار المعارض ودعم الإبداع الطلابي

وأكد الدكتور أحمد حمد أن الجامعة قررت الاحتفاظ بكافة اللوحات المعروضة، وعددها 150 لوحة، لتزيين قاعات الدراسة في كليات الجامعة الأربع، دعمًا للطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع في مجال الفن الرقمي. كما أعلنت الجامعة عزمها تنظيم معارض سنوية مستقبلية لعرض أعمال طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام، والإقبال اللافت من الجمهور، بل وزيارة عدد من السياح المهتمين بالفن الرقمي.

من جهته، أعلن الدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، أسماء الفائزين بجوائز المعرض، حيث فازت الطالبة لمار شهاب (الفرقة الثانية) بجائزة فئة التصوير الفوتوغرافي، والطالبة جودي زكريا (السنة التأسيسية) بجائزة فئة الرسم الرقمي، والطالبة هنا هاني (السنة التأسيسية) بجائزة فئة التصوير التشكيلي، فيما فاز الطالب عبدالله كارا (السنة التأسيسية) بجائزة فئة التصميم الرقمي.

يُذكر أن المعرض يواصل استقبال الزائرين حتى غدًا الخميس، 24 يوليو 2025، ويفتح أبوابه مجانًا على فترتين: الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والفترة المسائية من الرابعة والنصف عصرًا حتى الثامنة والنصف مساءً.

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